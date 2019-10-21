"Мостотрест" оштрафован на 100 тысяч рублей за установку "тюремной" ограды на канале Грибоедова

Октябрьский суд Петербурга оштрафовал ГБУ «Мостотрест» на 100 тысяч рублей из-за самовольную установку ограждения на набережной канала Грибоедова, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

«Мостотрест» установил металлическую ограду на набережной канала Грибоедова от № 131 до Могилевского моста 16 апреля. У организации не было соответствующего разрешения от КГИОП, задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и проектной документации.

Установка ограды в апреле вызвала резкое осуждение общества. Очевидцы сравнили ее с тюремной, решив, что выглядит этот участок как территория для прогулок заключенных. В «Мостотресте» объяснили, что в этом месте будут капитально ремонтировать участок набережной, и ограждение должно было защитить пешеходов. На следующий день ограждение демонтировали, объяснив это отсутствием согласования и изменением места установки согласно схеме организации дорожного движения.