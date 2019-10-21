18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:27

Найдены тела пропавших в 2012 году подмосковного депутата и ее родственников

фото ЗакС политика Найдены тела пропавших в 2012 году подмосковного депутата и ее родственников

В Раменском районе Подмосковья найдены тела депутата местного Заксобрания Татьяны Сидоровой и ее родных, пропавших в 2012 году, сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, Сидорова, ее муж, сын и сестра были убиты в 2012 году. В их убийстве подозревают криминального авторитета Олега Шишканова. По версии следствия, их убили члены преступного сообщества по указанию авторитета за отказ передать земельные участки.

Тела извлекли, у двух из них в голове найдены пули. Назначены экспертизы.

Шишканова задержали в июле, передает РИА «Новости». Сидоркина и ее родные пропали в феврале 2012 года, возле дома обнаружили следы крови.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
15:27 Найдены тела пропавших в 2012 году подмосковного депутата и ее родственников

15:05 "Мостотрест" оштрафован на 100 тысяч рублей за установку "тюремной" ограды на канале Грибоедова

14:46 В СИЗО отправился первый фигурант дела о прорыве дамб на прииске в Красноярском крае

14:42 Смольный запретит несогласованные фейерверки после 22:00 часов

14:41 Комфин: Транспортная реформа может привести к росту дефицита бюджета Петербурга

14:33 Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннеса за самый долгий недельный эфир   1

14:15 Дело фигуранта "Нового величия" Ребровского, заключившего сделку с СК, вновь поступило в суд

13:54 Девушка, которую ударил полицейский в живот на акции протеста, пожаловалась в суд на СК

13:45 Продюсер "Ласкового мая" не оставляет надежды засудить "Зенит" и Шнурова   1

13:20 Суд оштрафовал фаната "Зенита", ударившего омоновца   2

13:16 Глава Роскомнадзора: За нарушения в интернете вместо блокировок начнут штрафовать

12:55 Медведев о российской экономике: У нас все в порядке   3

12:51 Режиссер "Белорусского вокзала" требует погребения "германского шпиона", лежащего в Мавзолее   12

12:28 Задержанная умерла в отделении полиции в Петербурге   2

12:21 Под Калининградом после критики в адрес местного мэра неизвестные разбили окна в квартире активиста   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru