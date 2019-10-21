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17:33

В Барнауле силовики обыскали квартиру "навальниста" без его ведома: после их визита пропали деньги, документы, техника

фото ЗакС политика В Барнауле силовики обыскали квартиру "навальниста" без его ведома: после их визита пропали деньги, документы, техника

Бывший в поездке координатор штаба политика Алексея Навального в Барнауле Вадим Останин по возвращении домой обнаружил, что его квартиру без его ведома буквально "обнесли" силовики: дверь в помещение взломали, документы и технику изъяли и опечатали клочком бумаги за подписью полиции и следователя.

"Вадим Останин приехал в свою квартиру в Бийске и обнаружил ее разграбленной", - негодуют барнаульские "навальнисты"

В частности, из жилища активиста пропали деньги, банковские карты, флешки, жесткий диск, несколько телефонов и документы, среди которых - загранпаспорт. Кроме этого исчезли старая агитация и футболки с логотипами Навального, Владимира Милова и Сергея Бойко.

"Несколько дней жилище стояло открытым. Единственная преграда на пути потенциальных мародеров — приклеенная на входе бумажка", - констатировали в штабе.

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Фото: Штаб Навального в Барнауле

Останин подал заявление в полицию по факту незаконного проникновения в жилище.

Напомним, 15 и 16 октября в регионах России прошла новая серия обысков у сторонников Алексея Навального - дома и в штабах. Следственный комитет уточнил, что проводимые мероприятия связаны с делом о получении Фондом борьбы с коррупцией денежных переводов из-за рубежа. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:48    
17:43 Россия встанет и стряхнёт, таких как ты, как пыль, к неграм в Африку.

18:08    
Они машинально.

17:49    
17:43, Призывающий к беззаконию обязательно сам падет его жертвой. Вы в этом сомневаетесь?

17:43    
Всех навальнистов на нары! Пора, пора на лесоповал врагам России!

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