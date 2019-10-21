В Барнауле силовики обыскали квартиру "навальниста" без его ведома: после их визита пропали деньги, документы, техника

Бывший в поездке координатор штаба политика Алексея Навального в Барнауле Вадим Останин по возвращении домой обнаружил, что его квартиру без его ведома буквально "обнесли" силовики: дверь в помещение взломали, документы и технику изъяли и опечатали клочком бумаги за подписью полиции и следователя.

"Вадим Останин приехал в свою квартиру в Бийске и обнаружил ее разграбленной", - негодуют барнаульские "навальнисты"

В частности, из жилища активиста пропали деньги, банковские карты, флешки, жесткий диск, несколько телефонов и документы, среди которых - загранпаспорт. Кроме этого исчезли старая агитация и футболки с логотипами Навального, Владимира Милова и Сергея Бойко.

"Несколько дней жилище стояло открытым. Единственная преграда на пути потенциальных мародеров — приклеенная на входе бумажка", - констатировали в штабе.

Фото: Штаб Навального в Барнауле

Останин подал заявление в полицию по факту незаконного проникновения в жилище.

Напомним, 15 и 16 октября в регионах России прошла новая серия обысков у сторонников Алексея Навального - дома и в штабах. Следственный комитет уточнил, что проводимые мероприятия связаны с делом о получении Фондом борьбы с коррупцией денежных переводов из-за рубежа.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.