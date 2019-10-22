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10:23

Депутаты МО "Ульянка" определились с замглавы муниципального совета

фото ЗакС политика Депутаты МО "Ульянка" определились с замглавы муниципального совета

Муниципальный совет МО «Ульянка» выбрал Павла Кондрашова заместителем главы, сообщается в группе депутата во «ВКонтакте».

Ранее выбрать замглавы муниципального образования не удалось из-за отсутствия кворума: фракция «Единой России» тогда ушла с заседания в полном составе, заявив, что требуются «дополнительные консультации». У единороссов в местном совете большинство мест: 9 из 20.

На заседании 10 октября депутаты выбрали главой МО «Ульянка» эко-активистку, депутата от КПРФ Оксану Хлебникову.


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