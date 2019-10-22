Суд отказал в иске к КРТИ и ГИБДД из-за парковки "елочкой" в Петербурге

Куйбышевский суд Петербурга отказал в удовлетворении иска Константина Авдиенко о парковке «елочкой», сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Иск был подан к комитету по развитию транспортной инфраструктуры, ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Истец требовал признать незаконным бездействие органов власти по организации парковки «елочкой» автомобилей в местах уширения дорог в разных районах города.

С апреля 2015 года запрещено парковать машины под углом, если нет соответствующих знаков. В апреле Авдиенко и юрист Валерия Голянова подали иск, считая, что петербургские власти не отреагировали на поправки в законодательство и не снабдили знаками места, где водители исторически парковались «елочкой», писала «Фонтанка.ру». За нарушение автомобили увозят на эвакуаторах, их владельцев штрафуют.