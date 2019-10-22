Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду

Практически половина российских семей может позволить себе на свои доходы только еду и одежду, передает РБК со ссылкой на данные Росстата.

По данным ведомства, в 2019 году доля таких семей в России выросла до 49,4% от общего числа. При этом увеличилась доля тех, кто может позволить себе также товары длительного потребления, но не квартиру или машину (32,6%) и уменьшилась – тех, кому хватает лишь на питание (14,1%).

Самая высокая доля семей из последней категории – на Алтае: 37% от числа всех домохозяйств региона. В пятерке антирейтинга также оказались Пензенская область, Кабардино-Балкария, Рязанская область и Забайкальский край.

В мае Счетная палата отчиталась, что реальные доходы населения продолжают падать уже шестой год подряд. В июле отчет с данными о падением доходов публиковал Росстат. В ведомстве связали это с инфляцией на потребительском рынке, ростом обязательных выплат и другими факторами. В октябре сообщалось о резком росте этого показателя.