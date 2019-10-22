Число жертв прорыва дамбы на прииске в Красноярском крае выросло до 17

Найдены тела двух человек, которых считали пропавшими без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае, сообщили в Следственном комитете. Таким образом, число погибших выросло до 17 человек.

Гендиректор ООО «Сисим» Максим Ковальков, компания которого занимается разработкой золотодобывающего прииска, на допросе сообщил о том, что в одном из разрушенных водой помещений находился сейф с золотом. После осушения одной из заводей спасатели нашли сейф, в котором были опломбированные колбы с золотом и пакеты с концентратом для вторичной обработки. Все это следователи приобщили к материалам дела и намерены ходатайствовать в суде об ареста золота.

19 октября на реке Сейбе селевой поток прорвал плотину и затопил два временных общежития на руднике. Погибли 15 горняков, пятеро считались пропавшими без вести, пострадали 44 человека. Ковальков, начальник участка рудника Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров арестованы. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).