ГИК перенаправил жалобы в нижестоящие избиркомы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия рассмотрела четыре жалобы на бездействие территориальных и муниципальных избирательных комиссий, которые ненадлежащими образом рассмотрели заявления на участковые избиркомы. Заседание по ним прошло 22 октября, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Члены участковых комиссий жаловались на ТИКи №1 и 18, а также на ИКМО «Введенский». Со ссылкой на избирательное законодательство России (ст. 75 п.6 пп.а) член ГИК Олег Зацепа сообщил, что жалобы надо передать на рассмотрение в нижестоящую комиссию, так как там их ещё не рассматривали. Согласно указанному закону, обращения на нарушение избирательных прав граждан сначала должны рассматривать нижестоящие комиссии.

Член Горизбиркома от «Яблока» Ольга Покровская напомнила, что изначально заявители направили жалобы на УИКи в муниципальные и территориальные избиркомы. Там их по существу не рассмотрели и дали несоответствующий требованиям ответ, сообщила Покровская. Она добавила, что сейчас заявители обжалуют действия и бездействия ТИКов и ИКМО, а не УИКов.

- Знаете, я бы считала, что территориальная избирательная комиссия, а также избирательная комиссия муниципального образования, может быть, и действовали в пределах закона, если бы они выполнили его требования и направили жалобу в участковую избирательную комиссию. Они этого не сделали – пустили проблему по кругу. Заявители жалуются именно на ТИК и именно на ИКМО. При этом мы просто отправляем жалобу в УИК и никак не оцениваем бездействие комиссий, на которые жалуются заявители, - заявила Покровская.

Ее коллеги по Горизбиркому доводы не восприняли и проголосовали за передачу жалоб в участковые избиркомы. Ранее аналогичное решение ГИК принял на заседании 15 октября. Тогда норму закона об отправлении заявления в нижестоящую комиссию предложила член ГИК от «Единой России» Наргис Ахадова.

София Саттарова