Лев Пономарев признался, что ему переводят как никогда много денег

Старейший правозащитник Лев Пономарев, на которого в 2019 году "ополчились" Роскомнадзор и Минюст, рассказал, что благодаря этому обстоятельству народной финансовой поддержки у его движения "За права человека" стало ощутимо больше. Из скопившихся двух миллионов "штрафных" денег он уже оплатил 1,2 млн, что для него - много. Однако у правозащитника пока нет понимания, как долго собирается давить рублем его детище Роскомнадзор и сколько физически можно продержаться в столь специфическом режиме.

"Честно говоря, я никогда раньше таких денег не имел. Но сейчас мне помогают. Так как все понимают, что мне надо выбраться из этой ямы, мне помогают, и я выбираюсь. <...> Сейчас штрафы не выписывают. Мы сейчас судимся", - признался он в эфире "Эха Москвы".

Нынешняя ситуация усугубляется тем, что участились виртуальные "доносы": их вызывает почти любое упоминание движения Пономарева в социальных сетях без указания, что оно является иностранным агентом.

Напомним, что помимо многочисленных штрафов Роскомнадзора движение "За права человека" требует попросту упразднить в судебном порядке Министерство юстиции.