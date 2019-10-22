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17:31

Кирилл Рогов: "Зачистка" СПЧ - очередное аппаратное поражение Кириенко

фото ЗакС политика Кирилл Рогов: "Зачистка" СПЧ - очередное аппаратное поражение Кириенко

Политолог Кирилл Рогов проанализировал резонансные перестановки или, как он их сам называет, "зачистку" внутри президентского Совета по правам человека с точки зрения аппаратной борьбы разных групп влияния. Кроме того, он разделяет вынужденный уход главы СПЧ Михаила Федотова и исключение из его рядов Екатерины Шульман, Павла Чикова и Ильи Шаблинского, несмотря на то, что оба указа и в один и тот же день подписал президент Владимир Путин

"Политический вес Сергея Кириенко, без поддержки которого решение о кооптации мятежной тройки в Совет в декабре 2018 г. вряд ли было возможно, опять сжался. Уже три года Кириенко тщетно пытается расширить пространство «технократических» политик в Кремле. Однако всякий раз после того, что кажется его успехом, следует через некоторое время нокдаун, возвращающий его в исходную точку", - написал эксперт в новом посте в Facebook.

В очередной раз, отмечает Рогов, когда ответственный за внутреннюю политику замглавы президентской администрации Сергей Кириенко становится сверх меры влиятельным, его оттесняют различные "силовые блоки", близкие к первому лицу в государстве.

В представлении политолога, исключенная отдельным указом группа членов Совета представляла собой своего рода фракцию "бунтарей", от которой экс-глава совещательного органа Михаил Федотов был волен избавиться собственноручно. Именно потому, что он на это не пошел, он и лишился своей должности.

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21:39    
не надо жалеть спч - это общественная карикатура нужная только автократу распутину... когда гитлер пришел к власти, он разогнал все демократические институты, когда путин пришел к власти - он также создал атмосферу невозможности деятельности демократических институтов: профсоюзов, общественных организаций, независимых партий и оппонентов... работа в путинских подконтрольных советах - место для вечерних мудозвонов... участие в пропутинских "советах", по сути помогает автократу, распутину  лицемерить перед цивилизованной общественностью -изображать "правовое" государство... пусть там лугандоновская братва кукарекает, типа вышинского... на потеху всему миру...

21:27    
Т.е. подленько хотел убрать руками Федотова,

20:11    
Маски будут сброшены. У фашистов права человека никогда ничего не значили.

19:57    
Странно, почему этот т.наз."политолог" мягко называет выгнанных "бунтарями" ? Они обычные продажные антироссийские пятиколонники. Но выгнаны не все. Остались гниды вроде сванидзе.

18:12    
Силовики-патриоты России просто обязаны дожать, додавить прозападную башню Кремля!

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