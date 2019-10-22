Кирилл Рогов: "Зачистка" СПЧ - очередное аппаратное поражение Кириенко

Политолог Кирилл Рогов проанализировал резонансные перестановки или, как он их сам называет, "зачистку" внутри президентского Совета по правам человека с точки зрения аппаратной борьбы разных групп влияния. Кроме того, он разделяет вынужденный уход главы СПЧ Михаила Федотова и исключение из его рядов Екатерины Шульман, Павла Чикова и Ильи Шаблинского, несмотря на то, что оба указа и в один и тот же день подписал президент Владимир Путин

"Политический вес Сергея Кириенко, без поддержки которого решение о кооптации мятежной тройки в Совет в декабре 2018 г. вряд ли было возможно, опять сжался. Уже три года Кириенко тщетно пытается расширить пространство «технократических» политик в Кремле. Однако всякий раз после того, что кажется его успехом, следует через некоторое время нокдаун, возвращающий его в исходную точку", - написал эксперт в новом посте в Facebook.

В очередной раз, отмечает Рогов, когда ответственный за внутреннюю политику замглавы президентской администрации Сергей Кириенко становится сверх меры влиятельным, его оттесняют различные "силовые блоки", близкие к первому лицу в государстве.

В представлении политолога, исключенная отдельным указом группа членов Совета представляла собой своего рода фракцию "бунтарей", от которой экс-глава совещательного органа Михаил Федотов был волен избавиться собственноручно. Именно потому, что он на это не пошел, он и лишился своей должности.