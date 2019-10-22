В гости к "Комитету за гражданские права" пришла полиция вместе с сотрудниками федерального ТВ

В московский, центральный офис "Комитета за гражданские права" 22 октября без приглашения ворвались сотрудники полиции, сообщает "МБХ Медиа". Они прогнали оказавшихся там же представителей телеканалов НТВ и РЕН ТВ, которые явились с не очень понятными членам организации целями.

По словам председателя "комитета" Андрея Бабушкина, силовики пытались воздействовать на его заместителя Андрея Маякова и заставить того признаться в некоем коррупционном преступлении. Самого Бабушкина в собственный же офис не пускает. С учетом заблаговременного появления репортеров действия, производимые людьми в погонах, он характеризует как провокацию.

Отметим, что Бабушкин состоит в президентском Совете по правам человека, в котором накануне, 21 октября, благодаря указам Владимира Путина произошли заметные перестановки.

UPD 20:55: Андрея Маякова увезли на допрос в Следственный комитет