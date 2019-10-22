В Царскосельский музей вернулся утраченный после революции артефакт

Ценный артефакт - салатник из знаменитого Рафаэлевского сервиза, вывезенный после октябрьской революции во Францию - вернул в состав своей коллекции Царскосельский музей. Вещь, ставшую восьмой по счету возвращенной из всего комплекта, выкупили у владельцев частной коллекции.

"Предметы из Рафаэлевского сервиза редко выставляются на аукционах. Но звезды так сошлись, что в последнее время разные аукционные дома выставили их один за другим. Мы приобрели их и продолжили поиски новых форм этого фарфорового шедевра", - цитирует ТАСС слова заместителя директора музея Ирины Ботт.

Рафаэлевский сервиз на 50 персон изготовили в период правления императора Александра III по его личному заказу. Большую часть составивших его предметов посуды большевики продали за границу частным коллекционерам. Стилизованная роспись сервиза наследует традициям эпохи Ренессанса в изобразительном искусстве.