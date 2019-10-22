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20:20

Независимая экспертиза выявила капитальное строительство на Шиесе

фото ЗакС политика Независимая экспертиза выявила капитальное строительство на Шиесе

Капитальные постройки около железнодорожной станции Шиес, наличие которых последовательно отрицает исполнитель работ по возведению на местности мусорного полигона, обнаружила независимая экспертиза. Проводившие ее специалисты получили возможность выступить 22 октября на суде, представив свои доводы и результаты наблюдений, о чем сообщает информационное агентство "Двина сегодня".

Из выступления независимого эксперта Андрея Варфоломеева следовало то, что к объектам капитального строительства относятся зона выгрузки вдоль железнодорожного пути, площадка бытового городка, три технические дороги, наземная площадка с твердым покрытием с возможностью посадки вертолётов и водозаборный узел.

Эксперт заключил, что все перечисленные объекты были построены без надлежащих разрешений. Более того, по его оценке, подрядчик даже вышел в своей деятельности за границы земельного участка, затронув таким образом земли лесного фонда. В свою очередь, сторона ответчика, ООО "Технопарк", приберегла свой ответ на эти предъявленные аргументы до следующего заседания. 

Иск к застройщику ранее подала местная администрация МО "Урдомское", требующая признания будущего "экотехнопарка" самовольной постройкой. Борьба за Шиес "мусорного бизнеса", чиновников и экоактивистов длится больше года.

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21:31    
Вот это правильно! Пусть снесут за свой счет и ущерб возместят.

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