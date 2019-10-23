Макаров о Вишневском: Многие годы нас связывают очень личные отношения

Руководитель петербургского отделения "Единой России" и спикер городского Заксобрания Вячеслав Макаров поздравил с прошедшим днем рождения лидера фракции "Яблоко" Бориса Вишневского.

- Многие годы нас связывают очень личные отношения и настоящая мужская дружба, - заявил Макаров перед началом заседания регионального парламента 23 октября.

Спикер ЗакСа также назвал Вишневского одним из самых знаковых петербургских депутатов и отметил, что тот обладает "талантом неудержимого пропагандиста". Также Макаров призвал недавнего именинника воспитывать молодых "яблочников" в любви к Отечеству.

Вишневскому исполнилось 64 года 15 октября. На прошлом заседании ЗакСа, 16 октября, он отсутствовал, поэтому поздравление спикера было отложено на неделю.

Сергей Еремеев

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