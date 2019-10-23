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10:36

Кадыров попал в "Книгу рекордов России" за чужие заслуги

фото ЗакС политика Кадыров попал в "Книгу рекордов России" за чужие заслуги

Президент республики Чечня Рамзан Кадыров попал в "Книгу рекордов России" как управленец, организовавший и побывавший на наибольшем количестве рекордов, которые были установлены в течение года, известил редактор издания Станислав Коненко.

"Глава Чечни Рамзан Кадыров установил рекорд как глава субъекта России, присутствовавший на наибольшем количестве рекордов, установленных в разные дни, за один год, с результатом 6 раз", - цитирует Коненко РИА "Новости".

Вместо Кадырова сертификат получит министр спорта Чечни Муса Ханариков.

Среди рекордов, которые были поставлены в республике, можно отметить, например, самую высокогорную парусную регату в Евразии, которая состоялась на озере Казеной-Ам на высоте 1866 метров над уровнем моря.

Также сразу два наилучших результата показал 6-летний Рохим Куриев, отжавшийся 4618 раз за один подход и 4183 раза в другой, в своей возрастной группе.

Лично Кадыров присутствовал лишь на установлении одного рекорда, лично возглавив конное шествие в национальных одеждах. В мероприятии приняли участие 1204 уроженца республики.

Также в Грозном зафиксировали мировой рекорд по продолжительности танца лезгинка.

Следует добавить, что "Книга рекордов России" - это коммерческий проект. Фиксация каждого рекорда оплачивается, причем, иногда из бюджетных средств.

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