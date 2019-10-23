Чебыкин обратился к Беглову из-за нехватки соцобъектов на намывных территориях Васильевского острова

Депутат от "Единой России" Константин Чебыкин на заседании Законодательного собрания 23 октября представил свое обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову.

Оно посвящено проблеме развития намывных территорий Васильевского острова. По словам депутата, компания Seven Suns Development возводит жилые дома, но не спешит выполнять обязательства по строительству и вводу в эксплуатацию школы и детского сада. Также Чебыкин опасается, что три обещанных кабинета врачей общей практики могут быть не сданы в обещанные сроки - во II квартале 2020 года.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов напомнил, что, согласно соглашению по поводу создания намывных территорий между Смольным и стратегическим инвестором "Терра Нова", изначально эту инфраструктуру должен был возводить город.

Чебыкин на это ответил, что не снимает ответственности со Смольного и предлагает создать межведомственный совет по решению создавшейся проблемы.

- Дополнительной нагрузкой для жителей намывных территорий Василеостровского района стала уборка снега в осенне-зимний сезон. Существующие технологические проезды, парковки, сквер на площади Европы, пешеходные дорожки вне границ ЖК "Светлый мир" и "Я-Романтик" не обслуживались. Жители выходили на расчистку снежных завалов, нанимали за свой счет снегоуборочную технику, - отметил Чебыкин.

У Беглова он, в частности, попросил дать поручение профильному вице-губернатору разобраться с проблемой уборки намывных территорий и предложил создать постоянную рабочую группу с участием застройщиков, депутатов ЗакСа и представителей органов исполнительной власти. Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров предложил Рассудову войти в эту группу от регионального парламента.

Сергей Еремеев

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