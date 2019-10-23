Законопроект о льготах владельцам приютов для животных окончательно принят ЗакСом

Депутаты петербургского Законодательного собрания на заседании 23 октября приняли в третьем чтении проекта закона, подразумевающего передачу без торгов земли под строительство приютов для бездомных животных.

Инициативу в региональный парламент внес губернатор Александр Беглов. В пояснительной записке он указал, что законопроект направлен на создание условий для развития и функционирования частных приютов.

Также в документе говорится, что все 16 действующих городских приютов полностью укомплектованы, а для организации новых нужна материально-техническая база.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.