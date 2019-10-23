18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:42

Замглавы "Комитета за гражданские права" Маякова заподозрили в мошенничестве

фото ЗакС политика Замглавы "Комитета за гражданские права" Маякова заподозрили в мошенничестве

Заместителя руководителя "Комитета за гражданские права" Андрея Маякова задержали по подозрению в мошенничестве, уведомил "МБХ медиа" его адвокат Федор Аксененко.

"Его задержали по подозрению в покушении на мошенничество. О чем конкретно идет речь, я пока сказать не могу, поскольку нам еще не предъявили постановление о возбуждении дела. Сейчас Андрей находится в ИВС в СВАО. Меру пресечения, скорее всего, будут избирать завтра", - уточнил Аксененко.

В то же время на сайте Следкома опубликована информация о том, что Маяков якобы пообещал помочь некоему осужденному в пересмотре его дела за 2,5 млн рублей. В СК отчитались, что правозащитника задержали после получения им первой части взятки - 200 тысяч рублей.

Накануне, 22 октября, силовики нагрянули с обыском в "Комитет за гражданские права". Перед этим в офис организации пытались проникнуть съемочные бригады НТВ и РЕН ТВ.

Директор комитета Андрей Бабушкин поведал, что правоохранители "пытались оказать давление" на Маякова с тем, чтобы он признался, что "хотел получить какую-то сумму денег". 

Как рассказала член правления комитета Юлия Перепелова, инцидент начался с того, что в офис организации ворвался некий "мужчина с пакетом". "Он кричал: „Куда его передать?“. Говорил, что это что-то для Андрея Маякова", - делилась Перепелова.

Дальнейшая судьба пакета и его содержимого не известна, однако после этого в офисе комитета появились НТВ и РЕН ТВ. "Они снимали, видимо, как носился этот человек. Потом приехали силовики и выгнали их. Андрея Владимировича Бабушкина, председателя, не пускают туда без объяснений. Кто они - мы не знаем", - подытожила рассказ Перепелова.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14:51 Путин заявил о готовности РФ поддерживать ЦАР

14:30 ЗакС одобрил новые территории ЗНОП вместо “Сада на Неве”

14:26 Телеведущий Киселёв поведал о думах Путина о будущем преемнике   1

14:24 Новогодний прием правительства Петербурга может подорожать на 163 тысячи рублей

14:23 Единороссы из ЗакСа в очередной раз отказались защищать Муринский парк от застройки

13:58 Путину недостаточно сегодняшнего уровня товарооборота с Африкой   2

13:55 В Сыктывкаре приходили с обыском к участнику столкновений с омоновцами в Шиесе

13:31 ЗакС изменил сроки публичных слушаний по градостроительным вопросам

13:28 Четырбок рассказал коллегам, что ему не приходится собирать пустые пивные банки

13:23 Лимонов недоволен новыми договоренностями Путина по Сирии   2

13:20 Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта "московского дела" Фомина

13:12 Четырбок и Рахова нашли четыре закона Петербурга, где неправильно назван орган исполнительной власти

13:06 Макаров рассказал о своих любимых фильмах   3

12:51 В Москве из-за подгоревшего в буфете мяса экстренно эвакуировали здание Совфеда

12:50 Под Тихвином незаконно вырубили лес почти на полмиллиона рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru