Карелии выделят 5 млрд рублей на строительство образовательных учреждений

Бюджет республики Карелия пополнится примерно 5 млрд рублей, которые пообещали в ближайшее время перевести из федерального бюджета. Предназначаются эти средства для поддержки и строительства образовательных учреждений.

"Мы постоянно участвуем в федеральных программах и национальных проектах и нам уже подтверждено строительство пяти школ и 16 детских садов на ближайшие три года. Это федеральные деньги, порядка 5 млрд рублей", - рассказал министр образования региона Роман Голубев в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, для скорейшего решения задачи существуют готовые типовые проекты, рассчитанные на 200-300 учащихся. Помимо возведения новых зданий, упомянул чиновник, в ремонте крайне нуждаются здания существующих 22 школ.

Бюджетный трансферт предусмотрен национальным проектом "Образование", ориентированным на 2019-2024 годы.