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12:50

Под Тихвином незаконно вырубили лес почти на полмиллиона рублей

фото ЗакС политика Под Тихвином незаконно вырубили лес почти на полмиллиона рублей

Петербургская полиция выявила следы незаконной рубки деревьев в Тихвинском районе Ленинградской области, возле деревни Ладвуши. Специалисты оценили нанесенный ущерб в 13,74 тысяч кубометров леса и, соответственно, в 440 тысяч рублей, говорится на сайте ведомства.

Удалось выяснить примечательную деталь: санкционировал вырубку зеленых насаждений глава некоего неназываемого муниципального образования, заверивший исполнителей, будто бы на то имеются все необходимые документы. После получения этой информации правоохранители поговорили с муниципалом лично, и он свою причастность к злодеянию отрицает, как и отрицает сам факт вырубки.

После в здании администрации Тихвинского района силовики провели обыски, изъяв контрактную документацию.

Зафиксированное полицейскими нарушение "тянет" на уголовную статью 260.3 (незаконная рубка лесных насаждений), будучи осужденным по которой, можно лишиться свободы на срок до семи лет.

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