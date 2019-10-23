Четырбок и Рахова нашли четыре закона Петербурга, где неправильно назван орган исполнительной власти

Депутаты Законодательного собрания Петербурге по инициативе единороссов Дениса Четырбока и Елены Раховой 23 октября приняли в первом чтении законопроекта, актуализирующий четыре городских закона.
В документах орган исполнительной власти Петербурга назывался “администрацией”, в то время как согласно городскому уставу должен называться “правительством”, заметила Рахова.
Кроме того, были признаны утратившими силу шесть региональных законов.
Сергей Еремеев
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