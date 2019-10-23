Лимонов недоволен новыми договоренностями Путина по Сирии

Лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов, в последние два года охотнее всего комментирующий межгосударственные отношения и дающий в своей публицистике различные геополитичечкие советы лидерам стран, остался раздосадованным результатами длительных переговоров российского и турецкого президентов, которые прошли 22 октября.

Последовательно упрекающий Владимира Путина в излишней умеренности и половинчатости при принятии решений, знаменитый писатель снова вменил ему то же самое. На пятом году сирийской войны Россия пришла к тому, что теперь, по мнению Лимонова, там будет еще менее выгодная для нее ситуация, чем в Донбассе, который Россия тоже в его глазах предала и потеряла.

"В обычной своей манере компромисса российский президент уступил турецкому Эрдогану, и теперь две армии-правительственная сирийская, правительственная турецкая, плюс российская военная полиция и рядом курдские военные формирования будут тереться боками в сирийском Курдистане", - описал он результат переговоров в авторском "Живом журнале".

Плохо это для политика тем, что "война будет сохранена под видом мира", и при этом влияние и имидж России едва ли повысятся.

Отметим, что суть актуальной проблемы - "курдский вопрос". Курды не имеют своего государства и жалуются на периодические притеснения со стороны сирийского правительства, обосновавшись на севере страны.