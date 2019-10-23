Путину недостаточно сегодняшнего уровня товарооборота с Африкой

Выступая на проходящем в Краснодарском крае форуме "Россия - Африка", президент Владимир Путин несколько раз высказался о странах африканского континента как об одном из приоритетных направлений отечественной экономической политики.

Несмотря на то, что Кремль уже простил южным партнерам более 20 млрд долларов долгов, Россия по-прежнему готова помогать партнерам. Отдельного внимания президента удостоился уровень товарооборота, держащийся на том же уровне, что и списанные долги.

"Мне кажется, что это слишком мало. Из этих 20 миллиардов 7,7 миллиарда — это торговля наша с Египтом, это 40%. А в Африке очень много потенциальных наших партнеров, очень. С хорошими перспективами развития, с огромным потенциалом роста", - цитирует его позицию РИА "Новости".

По мнению Путина, в ближайшие годы необходимо добиться удвоения этого экономического показателя.