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13:58

Путину недостаточно сегодняшнего уровня товарооборота с Африкой

фото ЗакС политика Путину недостаточно сегодняшнего уровня товарооборота с Африкой

Выступая на проходящем в Краснодарском крае форуме "Россия - Африка", президент Владимир Путин несколько раз высказался о странах африканского континента как об одном из приоритетных направлений отечественной экономической политики.

Несмотря на то, что Кремль уже простил южным партнерам более 20 млрд долларов долгов, Россия по-прежнему готова помогать партнерам. Отдельного внимания президента удостоился уровень товарооборота, держащийся на том же уровне, что и списанные долги.

"Мне кажется, что это слишком мало. Из этих 20 миллиардов 7,7 миллиарда — это торговля наша с Египтом, это 40%. А в Африке очень много потенциальных наших партнеров, очень. С хорошими перспективами развития, с огромным потенциалом роста", - цитирует его позицию РИА "Новости".

По мнению Путина, в ближайшие годы необходимо добиться удвоения этого экономического показателя.

 

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14:48    
чокнутый старикашка, распутин - я вынужден кормить африканцев!?.. по воле этого долбанутого царька российский нищий народ взял на содержание уже и африку, в дополнение, к дармоедам абхазам, мусульманским нахлебникам, типа, сирии и прочей швали... всё путинское "стратегическое" дерьмо не оправдает трат и выгод... чтобы изыскать деньги на политические авантюры, конфликты и подкуп диковатых африканских царьков распутин и далее будет вытаскивать деньги из карманов россиян и ублажать африканских дикарей... экономика россии лопнет как глиняный горшок... чего и желаю... чем хуже, тем лучше, возможно только это сменит распутинский режим...

14:08    
В геополитическом плане форум в Сочи это огромное достижение России, колоссальный успех лично Путина, так как на него прибыли 43(!!!!!!!!!!!!!!!!) глав африканских государств, плюс министры, послы и тд. С экономической стороны не всё так радужно, но это и у США, ЕС, Китая...многие там обжигались и обожгутся ещё не раз...

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