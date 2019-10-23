В Сыктывкаре приходили с обыском к участнику столкновений с омоновцами в Шиесе

Сегодня утром сотрудники правоохранительных органов Сыктывкара приходили с обыском к эковолонтеру Михаилу Габову, рассказал "МБХ медиа" местный активист Иван Иванов.

"На Михаила ещё в конце июня завели уголовное дело о побоях (статья 116 УК), из-за событий 4 июня, когда после столкновений с ОМОН были задержаны девять участников протеста. Габов якобы умышленно распылил перцовый баллончик в сторону сотрудника ЧОП, который охранял свалку. Обыск провели только сегодня, полагаю, по этому поводу", - поделился Иванов.

Знакомая с ситуацией экоактивистка Анна Степанова предположила, что у Габова искали тот самы баллончик.

Напомним, дело в отношении Габова было заведено после событий, произошедших 4 июня близ строящегося полигона в Шиесе. Тогда между активистами, протестующими против возведения свалки, и сотрудниками ОМОН и ЧОП произошла стычка, после которой были задержаны 9 человек; среди них был и Габов. В материалах дела указано, что именно он распылил баллончик в сторону чоповца. После допроса активист был отпущен под подписку о невыезде.