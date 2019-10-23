Новогодний прием правительства Петербурга может подорожать на 163 тысячи рублей

Комитет по внешним связям Петербурга начал подготовку к ежегодному приему от имени городского правительства для руководителей представительств субъектов Российской Федерации. В этот раз Смольный ожидает 152 гостя, что на 52 человека больше прошлогоднего списка приглашенных. Соответствующая закупка опубликована 23 октября.

Трехчасовое мероприятие пройдет в ресторане класса "люкс" в Центральном, Адмиралтейском или Петроградском районе не позднее 25 декабря. В техзадании отдельно оговаривается, что у входа в заведение не должно быть строительных лесов.

Перед началом приема гостей встретит приветственный коктейль. В основном зале на столах должна быть предоставлена фарфоровая посуда, хрустальные бокалы и композиции из живых цветов. Руководителям представительств субъектов РФ предстоит отведать рулеты и канапе с мясом и овощами, салаты, рыбные и мясные горячие блюда, три вида десертов и фрукты. В техзадании указано, что в меню должны быть блюда "петербургской кухни". Из алкогольных напитков подадут вина, водку и коньяк. В зале обязательно будут присутствовать три сотрудника службы безопасности. По окончанию мероприятия участники должны быть обеспечены сопровождающим, которые проводят гостей до места стоянки их автомобилей. Все мероприятие оценивается в 364 тысячи рублей.

В 2018 году аналогичный прием обошелся городскому бюджету в 201 тысячу рублей, тогда в списке приглашенных значились всего 100 человек.