Шульман догадывается, что именно послужило причиной для ее исключения из СПЧ

Выбор президента конкретных членов Совета по правам человека, подлежащих исключению, вряд ли пал на них случайно, считает одна из "пострадавших" от этого решения, политолог Екатерина Шульман. По символическому стечению обстоятельств, исключили, кроме главы СПЧ Федотова, только тех, кто уже был заявлен как докладчик на предстоящей встрече с Владимиром Путиным. Темы докладов были избраны - животрепещущие и острые, связанные с политическими свободами в России.

"Возможно, такое немедленное целеполагание — а у нас со стратегическим планированием не очень, а вот со всяким тактическим как-то бодрее — может быть, такая близкая и простая цель состояла в том, чтобы на встрече с президентом не звучало ничего неприятного. Доклады — это, собственно, публичная часть, а это еще и снимается… По-моему, «Россия-24» транслирует", - рассказала она в авторской радиопрограмме.

Она также напомнила, что в истории СПЧ не было случая, чтобы кого-то исключали специальным указом. Члены совета всегда уходили либо сами, добровольно и "от усталости", либо в знак протеста против чего-либо, как это было с Максимом Шевченко. Кроме того, версия президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, согласно которой произошла штатная "ротация", встретила на лице Шульман улыбку: по ее мнению, странно ротировать людей, которые не проработали на своем месте и года, с учетом того, что ранее таких прецедентов не было и в уставе ничего о ротации не сказано.

Вместе с Шульман из СПЧ исключили его главу Михаила Федотова, а также Павла Чикова и Илью Шаблинского.