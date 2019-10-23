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15:23

Шульман догадывается, что именно послужило причиной для ее исключения из СПЧ

фото ЗакС политика Шульман догадывается, что именно послужило причиной для ее исключения из СПЧ

Выбор президента конкретных членов Совета по правам человека, подлежащих исключению, вряд ли пал на них случайно, считает одна из "пострадавших" от этого решения, политолог Екатерина Шульман. По символическому стечению обстоятельств, исключили, кроме главы СПЧ Федотова, только тех, кто уже был заявлен как докладчик на предстоящей встрече с Владимиром Путиным. Темы докладов были избраны - животрепещущие и острые, связанные с политическими свободами в России.

"Возможно, такое немедленное целеполагание — а у нас со стратегическим планированием не очень, а вот со всяким тактическим как-то бодрее — может быть, такая близкая и простая цель состояла в том, чтобы на встрече с президентом не звучало ничего неприятного. Доклады — это, собственно, публичная часть, а это еще и снимается… По-моему, «Россия-24» транслирует", - рассказала она в авторской радиопрограмме.

Она также напомнила, что в истории СПЧ не было случая, чтобы кого-то исключали специальным указом. Члены совета всегда уходили либо сами, добровольно и "от усталости", либо в знак протеста против чего-либо, как это было с Максимом Шевченко. Кроме того, версия президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, согласно которой произошла штатная "ротация", встретила на лице Шульман улыбку: по ее мнению, странно ротировать людей, которые не проработали на своем месте и года, с учетом того, что ранее таких прецедентов не было и в уставе ничего о ротации не сказано.

Вместе с Шульман из СПЧ исключили его главу Михаила Федотова, а также Павла Чикова и Илью Шаблинского.

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17:04    
16:09, 16:11 Мразь пригожинская, все гораздо проще. Деятельность исключенных не нравилась воровской коррупционной власти, которая ради продления своих дней готова ввергнуть страну хоть в средневековье, хоть в гражданскую войну, хоть извести народ под корень (обслуживать трубу пригласят китайцев).

16:42    
16:09, 16:11 - Любишь ты, представлять себя "всеми", "почти всеми", "большинством". Может, это такая форма шизофрении? Ты - тролль, мелкий человечишка, холоп в услужении у слуг слуги друзей того самого.  Тебе до Шнура, как до Луны расти.

16:11    
А просто признаться, что их антироссийская деятельность опротивела всем (почти всем за исключением ярых русофобов и пятиколонников) слабо ? Власть чувствует настроение большинства и понимает вред, наносимый устоям государства их проплаченной госдепом деятельностью. Только непонятно оставление одиозной антирусской фигуры сванидзе. Вот кого надо гнать в первую очередь. Ненависть к России он даже не скрывает. Кто двигает таких типов во всякие комитеты и комиссии ?  Это из того же ряда, что и запихивание похабника, матюжника, позор города Ленина шнура в комиссию Госдумы по КУЛЬТУРЕ !!!

16:09    
Выгнали с позором из СПЧ этих прозападных мразей, и ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ!

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