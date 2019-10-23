Архангельского депутата-должника официально признали банкротом

Вячеслав Широкий, депутат Архангельской городской думы, официально признан банкротом, сообщает региональный портал "Эхо Севера". Своим кредиторам он должен свыше 8 млн рублей. До декабря, по судебному решению, должно быть оценено и распродано нажитое им имущество. Издание, изучив вопрос, утверждает, что половина скопившегося долга образовалась за последний календарный год.

Обращает на себя внимание странность: согласно судебным документам, зарплата Широкого представляет собой прожиточный минимум и составляет 106 тысяч рублей в год, в то время как задекларировал он годовой доход в размере 180 тысяч рублей. Кроме того, журналисты апеллируют к фотографиям законотворца в социальных сетях, на которых он отнюдь не выглядит как потребитель сверхдешевых товаров.

Отметим, что накануне, 22 октября, то же издание сообщило об уголовном деле за крупное мошенничество, возбужденное в отношении еще одного депутата Архангельской городской думы.