18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:59

Профессор Соловей рассказал о планах власти по дальнейшей борьбе с оппозицией

фото ЗакС политика Профессор Соловей рассказал о планах власти по дальнейшей борьбе с оппозицией

Доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей, почти во всех своих выступлениях намекающий на свою особую, исключительную осведомленность о том, что касается кремлевского закулисья, предал огласке якобы новую, выработанную в кабинетах администрации президента стратегию борьбы с протестующими на улицах и в интернете. Отказавшись назвать источник информации, он заметил, что предложенный арсенал средств кажется ему неубедительным и в целом бесперспективным.

"При максимальной степени угрозы это введение в рамках страны чрезвычайного положения. Интернирование всех без исключения лидеров оппозиции, то есть заключение под стражу без предъявления каких-либо обвинений, и отключение во всех вариантах социальных сетей. Это, я считаю, самое слабое место плана: это как раз то, что нужно для придания политическому кризису общенационального масштаба", - рассказал он на YouTube-канале "Левого фронта".

На явное ожесточение, по мнению Соловья, власть сподвигла протестная московская волна минувшего лета, не нашедшая понимания ни у росгвардейцев, ни у судей: сотни людей после мирных демонстраций были задержаны, десятки избиты и арестованы. К таким результатам привело законное желание граждан иметь в стране честные выборы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:10    
В России совершенно нет революционной ситуации в настоящее время и не будет в ближайшие годы правления Путина!!!!!! Планы по подавлению бунта, мятежа, вооружённого восстания у власти должны быть обязательно, но пока выполнение их не предвидется в ближайшее время из-за социально-политической стабильности в стране и огромного доверия народа к лидеру России!Живите спокойно и не обращайте внимания на бесконечные провокации Соловья!

17:50    
Маловероятный сценарий. Это идеальный план дестабилизации. Впрочем, учитывая что в АП могут оставаться завербованные её сотрудником-агентом ЦРУ, ранее благополучно отбывшим в США, то могут и такие планы возникать.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
18:58 Для борьбы с сосульками в 80 домах проложат "согревающий кабель"

18:47 Ленобласти выделили 1,3 млрд рублей на строительство соцобъектов

18:45 Смольный снизил ожидания по удовлетворенности петербуржцев госуслугами

18:26 Для Ленобласти закажут детские площадки в виде достопримечательностей

18:22 Сотрудник телеканала RT обвинил экс-супругу - официального представителя СКР - в побоях

17:57 Старинный дом на Васильевском острове надстроят мансардой

17:50 КРТИ расторг контракты с ЗАО "Пилон" на реконструкцию Гореловского и Лиговского путепроводов

17:30 В метрополитене поняли, как бороться с обрушением плитки на "Беговой" и "Новокрестовской"

17:15 В Совфеде сменились три сенатора

16:59 Профессор Соловей рассказал о планах власти по дальнейшей борьбе с оппозицией   2

16:55 Федотов о новом главе СПЧ: Предпочел бы видеть другого человека

16:35 Архангельского депутата-должника официально признали банкротом

16:31 Муниципал: Избиратель потребовал отменить результаты выборов на одном из участков МО «Морские ворота»

16:22 Не прошедшие в совет МО «Смольнинское» кандидаты идут на выборы в Шлиссельбург   1

16:20 Фигуранту дела о брошенном в офис ЕР файере Ейкину предъявили окончательное обвинение

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru