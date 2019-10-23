В Совфеде сменились три сенатора Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла отставку сразу трех сенаторов, следует из информации, опубликованной на сайте верхней палаты парламента. Свои места покинули бывший заместитель генерального прокурора РФ Юрий Бирюков (Калмыкия), член президиума ЦК "Единой России" Оксана Бурико (Тува) и руководитель комитета Совфеда по вопросам безопасности и обороны Виктор Озеров (Хабаровский край). Калмыкию отныне будет представлять Алексей Орлов, Туву - Дина Оюн, Хабаровский край - Дмитрий Приятнов. Появился и новый сенатор: им стал Сергей Горняков, представляющий Волгоградскую область.

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