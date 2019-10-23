Старинный дом на Васильевском острове надстроят мансардой

Вопреки предыдущим обещаниям, исполнитель капитального ремонта в доме № 46 по 17-й линии Васильевского острова нацелился на то, чтобы сделать его выше за счет будущей мансарды, передает строительное издание "Канонер".

В трехэтажном здании, построенном до октябрьского переворота, сейчас располагается отель Avent Inn, на крыше которого и производятся работы. Первоначально представитель подрядчика (ООО "Строительная компания Союз") утверждал, что дело ограничится починкой непосредственно кровли. В высотности здание уступает близлежащим.

В КГИОП утверждают, что в конечном итоге дом № 46 должен "вырасти" на один метр, а также обзавестись небольшой пристройкой.