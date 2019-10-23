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18:26

Для Ленобласти закажут детские площадки в виде достопримечательностей

фото ЗакС политика Для Ленобласти закажут детские площадки в виде достопримечательностей

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко, посетив завод "КСИЛ", производящий игровые и спортивные приспособления для детских площадок, убедился в том, что внешний вид соответствующей продукции, которой благоустраивают дворы в регионе, следует разнообразить. Чиновник пришел к выводу, что детям могут понравиться площадки, стилизованные под знаменитые достопримечательности страны и мира, говорится на сайте регионального правительства.

"Детские площадки в виде знаковых культурных объектов Ленинградской области — например, в виде башен Приоратского дворца, Выборгского замка или колокольни Тихвинского монастыря — отличная идея, мы берем ее на вооружение. О создании таких проектов уже договорились с руководством завода", - приводятся слова губернатора Дрозденко.

Сообщается, что ярко оформленные рекреации для детских игр появятся в разных районах области в следующем году. "КСИЛ" занимается авторским и "тематическим" оборудованием для досуга более полувека.

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