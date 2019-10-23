Смольный снизил ожидания по удовлетворенности петербуржцев госуслугами

Администрация губернатора Петербурга отправила на антикоррупционную экспертизу проект изменений в постановление о программе по повышению эффективности государственного управления в городе. ЗАКС.Ру ознакомился с предлагаемыми коррективами.

В документе исправлены некоторые предполагаемые показатели эффективности. В частности, уровень удовлетворенности петербуржцев качеством государственных услуг. Ранее доля таких горожан к 2023 году должна была вырасти до 93%, в новом документе с 2019 года показатель не увеличивается – сохраняется на 90%. В 2018 году уровень удовлетворенности качеством госуслуг составил 91,2%. Ответственен за этот показатель комитет по информатизации и связи.

Также изменился показатель доли граждан, которые имеют доступ к получению государственных услуг по принципу одного окна по месту пребывания (в том числе в МФЦ). В принятом ранее документе доля неуклонно росла: в 2018 год - 96,5%; в 2019 году - 96,6%; в 2020 году – 96,7%; в 2021 году – 96,8%; в 2022 году – 97,0%; в 2023 году – 97,1%.

В проекте изменений после доли в 96,5% в 2018 году, произошел спад до 92,61% в 2019 году. Однако затем у правительства более оптимистичные планы: дойти до 98,62% в 2023 году.

При этом администрация губернатора увеличила ожидания по доле конкурентных закупок для обеспечения нужд Петербурга от общего числа закупок: ранее доля составляла 70%, в поправках – 80%. Ответственен за это комитет по госзаказу.

Выросло и число межведомственных запросов, совершаемых при предоставлении государственных услуг. Ранее правительство предполагало, что показатель дойдет до 24,5 млн запросов в год к 2023 году. В новом документе эта цифра составила 90 млн.

Помимо этого, увеличено финансирование программы. Из городского бюджета вместо 66,6 млрд рублей планируют выделить 73,1 млрд рублей. Вложения федерального бюджета остаются на прежнем уровне – 21,6 млн рублей.

Больше всего денег выделяется на подпрограмму по формированию современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры предоставления качественных услуг: 70,9 млрд рублей из бюджета Петербурга и 17,6 млрд рублей - из федерального.

София Саттарова