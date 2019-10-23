Фигурант дела "Нового величия" написал письмо из СИЗО

Подсудимый по делу о создании экстремистского сообщества "Новое величие" Вячеслав Крюков, который в октябре попытался совершить суицид прямо на судебном заседании, отправил на волю письмо, сочиненное в следственном изоляторе. Полный текст послания опубликовало издание "Медиазона". В нем Крюков, в частности, говорит, что не жалеет о содеянном в зале суда, но просит потенциальных читателей не жалеть и его самого.

Он также рассуждает о других фигурантах дела - девушек Анну Павликову и Марию Дубовик, которых под общественным давлением перевели под домашний арест.

"Про остальных же почти забыли, на том весь пыл остыл, движение за освобождение всех остальных стало не таким широким и масштабным. Мы — Крюков, Костыленков, Карамзин, Полетаев — до сих пор остаемся за решеткой. Но разве мы в чем-то более виноваты, чем они?", - восклицает Крюков на бумаге.

Себя он начал ощущать частью какого-то забавного представления, публично испытуемым персонажем. В таком случае, рассудил он, ему незачем между "выступлениями" сидеть за решеткой.

"Все наше дело — это какой-то цирк, и все это видят и понимают. Многие приходят посмотреть, смеются, улыбаются, им весело. Причем почти всем, начиная от обычных зрителей и заканчивая самим судьей. Но почему тогда мы должны находиться в ужаснейших тюремных условиях?", - задается молодой человек риторическим вопросом.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества, однако на деле молодые люди всего лишь беседовали на политические темы в Telegram-чате. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают чекистом на спецзадании.