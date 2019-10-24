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9:59

Россияне больше доверяют армии, чем президенту

фото ЗакС политика Россияне больше доверяют армии, чем президенту

Второй год подряд россияне доверяют армии больше, чем президенту, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

О своем доверии армии заявили 63% опрошенных респондентов. Уровень доверия к президенту снизился до 60%. При этом россияне стали больше доверять спецслужбам и полицейским: их показатели составили 48% и 32% соответственно.

Социолог Карина Пипия пояснила, что отношение к армии более устойчиво и не реагирует на положение в экономике в отличие от фигуры президента, на которого возлагается ответственность за внутренние проблемы, передают «Ведомости». По ее словам, уровень доверия к президенту значимо снизился в 2018 году и с тех пор не восстановился. А вот «образ врага» в сознании россиян никуда не пропал, и потребность в защите от внешних угроз осталась, добавила социолог.

Все меньше россияне доверяют правительству и церкви: о своем доверии заявили только 40% и 26% респондентов соответственно. Практически не меняется уровень доверия Госдуме и Совфеду: 24%. 27% опрошенных заявили о доверии СМИ.

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13:27    
Поэтому преемником Путина будет Шойгу, которому придётся разогнать ЧВК олигархов, чтобы не позорить русскую армию, и ограничить власть чекистов.

10:27    
Процент поддержки Президента Путина по мировым стандартам очень и очень высокий!!! Процент ПОДДЕРЖКИ(!!!) полицейских, ОМОНа россиянами растёт, что символично на фоне разгона прозападных бунтовщиков летом в Москве! Глубинный народ России МУДР, его  западными булочками не купишь, как украинцев, к примеру...

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