Россияне больше доверяют армии, чем президенту

Второй год подряд россияне доверяют армии больше, чем президенту, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

О своем доверии армии заявили 63% опрошенных респондентов. Уровень доверия к президенту снизился до 60%. При этом россияне стали больше доверять спецслужбам и полицейским: их показатели составили 48% и 32% соответственно.

Социолог Карина Пипия пояснила, что отношение к армии более устойчиво и не реагирует на положение в экономике в отличие от фигуры президента, на которого возлагается ответственность за внутренние проблемы, передают «Ведомости». По ее словам, уровень доверия к президенту значимо снизился в 2018 году и с тех пор не восстановился. А вот «образ врага» в сознании россиян никуда не пропал, и потребность в защите от внешних угроз осталась, добавила социолог.

Все меньше россияне доверяют правительству и церкви: о своем доверии заявили только 40% и 26% респондентов соответственно. Практически не меняется уровень доверия Госдуме и Совфеду: 24%. 27% опрошенных заявили о доверии СМИ.