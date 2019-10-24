В Минкомсвязи назвали законным использование Telegram в России, несмотря на его блокировку

Блокировка Telegram в России не означает запрета на его использование, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

«Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом», - приводит слова Волина РИА «Новости». На вопрос о том, законно ли пользоваться Telegram в России, Волин ответил утвердительно.

Ранее спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, Telegram не запрещен в России, он сам им пользуется, к тому же мессенджер используют для управления сетью на базе сотни российских университетов.

Telegram заблокирован в России с апреля 2018 года за отказ передать ФСБ ключи шифрования для доступа к перепискам. В погоне за мессенджером РКН заблокировал свыше 18 млн адресов, в том числе IP-адреса Google, из-за чего пострадали около 400 российских фирм, а ущерб оценили почти в миллиард долларов.

Мессенджер успешно работает до сих пор. Им пользуются многие общественные деятели, политики, депутаты и чиновники. Среди них лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутат Леонид Слуцкий, глава Чечни Рамзан Кадыров, депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок и многие другие.