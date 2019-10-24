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11:51

Суд отказался обязать Роскомнадзор зарегистрировать СМИ Гудкова

фото ЗакС политика Суд отказался обязать Роскомнадзор зарегистрировать СМИ Гудкова

Останкинский райсуд Москвы встал на сторону Роскомнадзора, отказавшегося регистрировать "Газету Гудкова", рассказал пресс-секретарь политика Алексей Обухов.

Для того, чтобы вынести решение, судье Оксане Меньшовой не потребовалось и минуты.

Напомним, тяжбы Дмитрия Гудкова и его сторонников начались весной текущего года. Тогда Обухов оформил все документы на себя как на главного редактора газеты. Сначала в Роскомнадзоре потребовали предоставить бумагу, что Гудков не против использования своего имени. В РКН передали обновленный пакет документов с соответствующим заявлением Гудкова, и спустя три недели Обухову по телефону сообщили об отказе в регистрации – из-за якобы неуказанного почтового индекса и отсутствия подтверждения, что у главного редактора нет второго гражданства. Так продолжалось еще некоторое время - и всякий раз у надзорного органа находился повод отказать политику.

В своем Telegram-канале Дмитрий Гудков описал сегодняшний процесс. По его словам, во время заседания он продемонстрировал судье раздел "Комплектность документов", доступный на сайте Роскомнадзора. Там опубликован перечень необходимых для регистрации документов: политик их все принес. Кроме того, он дополнительно показал сайт Госуслуг, где написано, что справку о наличии судимости, которую требует предоставить РКН, он же сам (РКН) и должен раздобыть.

Далее Гудков описывает всю курьёзность бюрократического процесса:

"И в ответ от его юриста услышал: понимаете, нет никакой формы такой справки. Мы ее и запрашивать не можем, это нигде не прописано. Поэтому убедите нас, что не сбежали из тюрьмы и не судимы. 

– Как?!

– А вы просто заново подайте документы и допишите об этом в анкете от руки. Или на отдельной бумажке. 

– А где гарантии, что завтра вы не отправите меня за справкой в Сирию, что я на террорист? 

– Но мы должны убедиться, что вы можете быть учредителем СМИ. 

В общем, мы, конечно, идём в апелляцию. Но идею я запомнил: если сообщить в Роскомнадзор, что я теперь их начальник, они поверят. Главное – написать от руки и поставить подпись".

Как только суд подготовит мотивировочную часть, представители Гудкова сразу же обжалуют решение.

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