Песков о выборе преемника Путина: Сейчас об этом никто не думает

Вопрос о преемнике президента Владимира Путина пока неактуален, как и вопрос о поиске кандидатов в президенты, до выборов еще далеко, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой, свидетелями чего вы и являетесь», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

Так Песков прокомментировал слова телеведущего Дмитрия Киселева, который на встрече со студентами МГУ заявил о мыслях Путина о будущем преемнике. Киселев утверждал, что Путин думает об этом «с утра до вечера» и считает безответственным «уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника».

Полномочия Путина на посту президента истекают в 2024 году. Согласно Конституции, одно и то же лицо не имеет права занимать пост главы государства более двух сроков подряд.