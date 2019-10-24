Жена Лужкова возглавила рейтинг Forbes как самая обеспеченная женщина России

Глава компании Inteco Management, жена бывшего мэра Москвы Елена Батурина возглавила рейтинг Forbes среди 25 самых богатых женщин России 2019 года. Ее суммарное состояние превышает 1,2 млрд долларов. Лидирующую позицию Батурина удерживает уже на протяжении пяти лет.

"Серебро" в топе досталось гендиректору интернет-магазина Wildberries Татьяне Бакальчук (1 млрд долларов), "бронза" у супруги миллиардера Юрия Ковальчука Юлии - при этом в рейтинге она единственный новичок (600 млн долларов).

Четвертое место у экс-жены миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елены, пятое заняла акционер "Прогресса" Ольга Белявцева (550 млн долларов).

Кроме перечисленных выше, в топ-25 попали дочь Аркадия Ротенберга Лилия (500 млн долларов), акционер "Новатэка" Татьяна Кузнецова (460 млн), совладелец и основатель "Содружества" Наталья Луценко (425 млн), экс-супруга основателя "Группы Черкизово" Игоря Бабаева Лидия Михайлова (415 млн), акционер "Фосагро" Евгения Гурьева (390 млн).

В конце списка - российская теннисистка Мария Шарапова, чье состояние оценивается в 180 млн долларов.