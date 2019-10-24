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14:37

Полиция приходила с обыском к координатору штаба Навального в Архангельске

фото ЗакС политика Полиция приходила с обыском к координатору штаба Навального в Архангельске

Представители силовых структур пришли с обыском домой к координатору штаба политика Алексея Навального в Архангельске Андрею Боровикову, о чем он известил "МБХ медиа".

"Полицейские пришли по месту моей прописки, в поселок Обозерский. Вели себя предельно вежливо, извинялись. Ничего не забрали. Мать мою увезли на допрос. Адвоката я предоставить пока не смог и уже не успею — ближайший адвокат от села в ста километрах", - поделился Боровиков.

Следственные действия провели в рамках уголовного дела ФБК.

Напомним, уголовное дело об отмывании средств ФБК было возбуждено в начале августа. Сотрудникам фонда инкриминируют ч. 4 ст. 174 УК РФ (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

Следователи считают, что антикоррупционная организация Навального в 2016-2018 годах "легализовала" около 75,5 млн рублей, часть которых якобы была получена преступно.

После этого 12 сентября и 15 октября в сети штабов и в домах у сторонников Навального прошли масштабные обыски.

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16:04    
15:56 ? ? ? - всегда с пробелами. "фирменный" значок тролля.

15:56    
15.40 Никак Послебодунов объявился ? Чего ж не подписываешься, скромный болезный ? Стыдно за предыдущие высеры ? Это хорошо, значит, лечение помогает. И про подробности из действий пеперастов не вспоминаешь. Это тоже хорошо. Лечение может вернуть тебя к здравому смыслу и нормальной жизни без алкоголя и онанизма.

15:40    
14:51 Дурак ты, Саша. Когда кто-то, с отмороженной головой, отдаст приказ "телячьи вагоны" готовить и собак выводить, то можешь смело заказывать себе тур в Африку. В России всегда - где массовые репрессии, там и война (чаще всего - гражданская), или до них, или во время них, или после них.

14:51    
Пора уже телячьи вагоны готовить для навальнистов-экстремистов, а то и первый эшелон под лай овчарок отправить на просторы Сибири...Вот тогда эти американские жополизы забегают...Хотелось бы посмотреть и плюнуть в эти ненавистные рожи!

14:45    
Всё запугивают. Пугала.

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