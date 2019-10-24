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15:15

Медведев потребовал от "единороссов" прекратить участвовать в выборах как самовыдвиженцы

фото ЗакС политика Медведев потребовал от "единороссов" прекратить участвовать в выборах как самовыдвиженцы

Премьер-министр, глава «Единой России» Дмитрий Медведев потребовал от членов партии прекратить выдвигаться на выборах в качестве самовыдвиженцев, передает «Интерфакс».

На встрече с руководителями субъектов России, которые претендуют на должности секретарей региональных отделений «Единой России», Медведев заявил, что это «вносит сумятицу и сказывается на выборах». «Эту практику нужно прекратить», - подчеркнул Медведев.

На минувших выборах в единый день голосования 8 сентября многие «единороссы» баллотировались в качестве самовыдвиженцев. В Москве в городскую думу прошли 25 таких самовыдвиженцев.

В Петербурге многие «единороссы» участвовали самовыдвиженцами в муниципальных выборах. На выборах губернатора Петербурга победил Александр Беглов, также баллотировавшийся в порядке самовыдвижения. Ранее Беглов был членом «Единой России» и в 2003 году возглавлял петербургское отделение партии.


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16:54    
Поздновато спохватился. Тогда уж отменить выборы, где победили самовыдвиженцы.

16:49    
Очень правильное требование!

16:18    
Идёт борьба в верхах по вопросу выборов в ГосДуму. Одни "башни" хотят только одномандатников, другие - только списки. Медведев - за последних.

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