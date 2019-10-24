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16:19

ГИК решил расформировать четыре ИКМО

фото ЗакС политика ГИК решил расформировать четыре ИКМО

Санкт-Петербургская избирательная комиссия намерена обратиться в городской суд с административным иском о расформировании четырёх избирательных комиссий муниципальных образований, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Речь идет об ИКМО «Екатерингофский», «Коломяги», «Семеновский» и «Сергиевское». Как сообщил член ГИК Олег Зацепа, перечисленные муниципальные избиркомы не исполнили решений Горизбиркома, которые принимались по жалобам на действие или бездействие ИКМО. «Сергиевское» и «Коломяги» не приняли документы у желающих стать муниципальными депутатами, «Екатерингофский» не выполнил предписания ГИК по работе с членами комиссии с правом совещательного голоса, а «Семеновский» уже после выборов не рассмотрел поданную жалобу, пояснил Зацепа. Он добавил, что выявить обстоятельства для расформирования других ИКМО не представляется возможным.

Напомним, ранее Зацепа сообщил, что городской избирком рассмотрит возможность подачи иска по расформированию ИКМО. Для этого есть все основания, уточнил член ГИК.

София Саттарова

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