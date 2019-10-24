Замглавы "Комитета за гражданские права" Маякова арестовали на 2 месяца

Бабушкинский суд Москвы арестовал до 22 декабря заместителя руководителя "Комитета за гражданские права" Андрея Маякова по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), информирует "МБХ медиа".

Суд остался непреклонен, даже несмотря на предоставленные Маяковым документы о имеющихся у него заболеваниях, а именно - переломе позвоночника, панических атаках, сердечных заболеваниях, проблем с поджелудочной железой. Помимо перечисленного Маяков перенес гипертонический криз.

На заседании правозащитник сообщил о плохом самочувствии и об отсутствии сна.

"В настоящее время нарастает желание больше не жить, я тяжелобольной человек. Я могу находиться под домашним арестом, я не выживу без родных и друзей", - заявил Маяков.

Адвокаты правозащитника уведомили судью, что ведущий дело следователь не предоставил никаких доказательств в подтверждение вины Маякова - в частности, документы, на которые он ссылается, аудио и видеосъемку.

"Все доводы следователя сводятся только к тяжести преступления. Следствие заняло однобокую позицию, не было постановлении о задержании. Задержали нас в пять вечера, а оформили значительно позже. Все сотрудники при задержании отказались представляться. Оказывали в том, чтобы адвоката пустили при даче показаний", - сетовал адвокат.

Следователи считают, что Маяков якобы пообещал помочь некоему осужденному в пересмотре его дела за 2,5 млн рублей. Правозащитника задержали после получения им первой части взятки - 200 тысяч рублей.

22 октября силовики нагрянули с обыском в "Комитет за гражданские права". Перед этим в офис организации пытались проникнуть съемочные бригады НТВ и РЕН ТВ.