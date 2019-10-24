Беглов подписал закон о единовременных выплатах к 75-летию Победы

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов подписал принятый городским Заксобранием закон "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов", извещает пресс-служба Смольного. Инициатива обретает силу начиная с 1 мая 2020 года.

Согласно закону, на единовременную денежную выплату в размере 7 тысяч рублей могут претендовать инвалиды, ветераны ВОВ и граждане, работавшие на объектах противовоздушной обороны.

Кроме того, обозначенную сумму могут получить петербуржцы, имеющие почетный знак "Жителю блокадного Ленинграда", труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны боевых действий из числа участников разминирования объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года.

Также 4 тысячи рублей полагается вдовам и вдовцам военных, погибших в период войны с Финляндией и Японией.

3 тысячи рублей выделят горожана, родившимся до 3 сентября 1945 года и не входящим ни в одну предыдущую категорию.

Получить единовременную выплату смогут россияне, проживающие в Петербурге, а также граждане без определенного места жительства, если они встали на учет.

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