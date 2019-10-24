"Антирусская публика просто озверела": КПРФ пожалуется в прокуратуру на "Дилетант" за "атнисталинскую" обложку

КПРФ намерена пожаловать в прокуратуру и Роскомнадзор на руководство журнала "Дилетант", разместившего на обложке последнего выпуска карикатуру на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, уведомил издание "Подъем" лидер компартии Геннадий Зюганов.

"Сейчас вот эта вся антирусская публика просто озверела. Занимаются не просто провокациями! Им мало пожаров, которые были. Они бы не каркали, если бы не победа Красной армии и Сталина. Некому было бы каркать. Весь мир рукоплескал Советскому союзу. Во всех столицах Европы были названы именем Сталина улицы и бульвары. Я в Париже видел собственными глазами", - гневается Зюганов.

Последний номер "Дилетанта" посвящен истории подписания пакта Молотова-Риббентропа. Для обложки использовали карикатуру 1939 года под названием "Интересно, сколько продлится их медовый месяц?". На ней изображены Сталин и Гитлер, одетые как молодожены. Изображение увидело свет вскоре после заключения между СССР и Третьим Рейхом договора о взаимном ненападении, ставшего впоследствии подспорьем для множества исторических трактовок.