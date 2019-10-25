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9:58

СМИ: ФСБ сможет отключать связь с другими странами для борьбы с телефонным терроризмом

фото ЗакС политика СМИ: ФСБ сможет отключать связь с другими странами для борьбы с телефонным терроризмом

ФСБ сможет отключать связь с целыми странами на срок до полугода для борьбы с телефонным терроризмом, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, Совет безопасности России поручил ФСБ и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать меры борьбы с телефонным терроризмом. Была создана межведомственная группа. Согласно предложению, операторов могут обязать по требованию ФСБ блокировать на срок до 180 дней трафик в направлении страны, если с ее территории будут поступать звонки с ложными сообщениями о терактах.
По словам одного из источников, по требованию ФСБ оператор должен будет заблокировать и голосовую связь, и передачу данных в направлении определенной страны или другого оператора связи. Он отметил, что блокировать эти виды трафика по отдельности проблематично, поскольку они передаются по одним каналам. Другой источник подчеркнул, что пока никто напрямую не говорил об отключении всего канала связи. «Разве что оператор будет такой «криворукий», что не сможет заблокировать «голос» без блокировки передачи данных», - приводятся слова источника.

Также в законопроекте предлагается ввести в правовое поле сервисы Skype Out, Viber Out и другие. Участники встречи считают, что их часто используют для телефонного терроризма. Сервисы могут обязать получать в России лицензию на связь, ставить шлюз на территории страны и раскрывать данные об абонентах по требованию ФСБ.

Волна массовых эвакуаций накрыла города России, начиная с января. Анонимные звонки в огромных количествах поступали в социальные и административные учреждения. В Петербурге такая волна прошла в феврале-марте и беспрерывно длилась несколько недель. Ежедневно эвакуировались десятки школ, торговых центров, правительственные учреждения и другие.

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10:53    
Чекистам надо предоставить огромные полномочия в обеспечении ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ России, в борьбе с внутренними и внешними врагами нашего Отечества!Нельзя повторить печальный опыт КГБ СССР конца 80-х, когда чекисты не исполнили свой долг по защите Советского Союза!

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