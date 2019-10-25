СМИ: Власти представили "гарантированный план пенсии"

Минфин и Центробанк разработали законопроект о «государственном пенсионном плане», в рамках которого россиянам разрешат добровольно делать пенсионные взносы и наследовать неистраченные накопления, передает «Интерфакс».

По данным агентства, эта концепция обсуждалась еще в 2017 году, но из-за разногласий Минфина и ЦБ ее так и не одобрили. Разногласия касались ключевого вопроса – автоматической подписки граждан для участия в новой системе.

В рамках ГПП россияне смогут добровольно присоединиться к системе в любом возрасте. Гражданин сможет сам устанавливать и менять размер взносов, а также приостанавливать уплату не более чем на пять лет подряд.

Россиянам дадут право наследовать взносы, но только в тех случаях, когда участник системы умрет до выхода на пенсию. Также накопления можно будет забрать в соучае серьезного заболевания.