Коммунист Шевченко не понимает возмущения карикатурой на Сталина

Политик и общественный деятель Максим Шевченко выступил с осуждением поступка, который совершило руководство книжного магазина "Молодая гвардия", не допустившее в продажу свежего номера исторического журнала "Дилетант" с известной карикатурой с Иосифом Сталиным и Адольфом Гитлером на обложке. Публицист напомнил, что насмешливый рисунок, изображающий дуэт жестоких властителей как любовную пару, появился еще в 1939 году и представляет собой документ эпохи, но даже не только поэтому нельзя его запрещать.

"Я сторонник свободы слова. Я считаю, что не должно быть запрета, чтобы Сталина защищать и на то, чтобы Сталина осуждать. Нет такой темы, которую нельзя разбить в нормальном интеллектуальном споре. Поэтому я лично возмущен поведением магазина «Молодая гвардия», я не понимаю просто этого мотива", - обозначил с вою позицию избранный от КПРФ депутат Владимирской городской думы в эфире "Эха Москвы".

При этом гость эфира высказал несколько оригинальных мыслей, среди которых - утверждение, будто Сталин не являлся диктатором и не повинен лично в массовых репрессиях 1930-х годов. Повинными, с его точки зрения, в политических расправах можно считать тысячи людей по всему СССР и, кроме того, на них существовал некий "социальный запрос", поскольку общество пребывало в состоянии перманентной войны.

Отметим, что два года назад, обсуждая личность Сталина, Шевченко подрался с историком Николаем Сванидзе в прямом эфире.