МВД проверяет экс-мэра Грозного из-за видео с издевательствами над местными жителями

Полиция Чечни проводит проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова из-за видеозаписей, на которых он угрожает местным жителям и применяет к ним физическую силу, передает РИА «Новости» со ссылкой на замначальника уголовного розыска УМВД по Грозному Саламбека Мутиева.

О передаче полицейским видео сообщили сотрудники телеканала «Грозный». По их словам, материалы были записаны пресс-службой Ислама Кадырова, их хронометраж составляет около 8 часов. На видео есть кадры, где он применяет электрошокер к женщинам, физическую силу к местным жителям, угрожает расправой и незаконными обвинениями. Телеканал утверждает, что таким образом Кадыров хотел «узнать необходимую информацию или добиться от мошенников чистосердечного признания в содеянном».

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Керимов заявил, что Кадыров немало сделал для благоустройства Грозного, но считает поведение экс-мэра неприемлемым. «Когда стало известно, что для достижения даже каких-то благих целей Ислам использовал неприемлемые методы, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отстранил чиновника», - сказал Керимов.

Ислам Кадыров был мэром Грозного с 2012 по 2015 год, затем он стал главой администрации правительства Чечни. Он родственник Рамзана Кадырова, по данным источников РБК, племянник главы Чечни.