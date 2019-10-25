Суд ограничил взъезд на Шиес участнику столкновений с омоновцами в июне

Вилегодский суд Архангельской области ограничил экоактивисту Михаилу Габову въезд на станцию Шиес, передает «МБХ медиа».

Ограничение на въезд будет действовать до следующего судебного заседания – 16 ноября. Габова отпустили, он дома и поблагодарил сторонников за поддержку.

Дело в отношении Габова было заведено после событий 4 июня у строящегося полигона в Шиесе. Тогда между активистами, протестующими против возведения свалки, и сотрудниками ОМОН и ЧОП произошла стычка, после которой были задержаны 9 человек. Габова обвиняют в том, что он якобы умыышленно распылил перцовый баллончик в сторону охранявшего свалку сотрудника ЧОП.