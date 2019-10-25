Сосновоборские депутаты отказались проводить заседание комиссии из-за видеосъемки

Депутаты Сосновоборского городского округа (Ленобласть) отказались проводить заседание одной из комиссий, заметив, что на открытое мероприятие пришел гражданин, включивший видеозапись. Об этом сообщил в социальных сетях депутат округа Иван Апостолевский, чья камера и стала причиной конфликтной ситуации. Между тем, проконсультировавшись с юристами, он укрепился во мнении, что никаких оснований для отмены заседания у его коллег не было. Его даже поддержала полиция, приехавшая на место событий, когда депутаты заседали уже "тайно", и удивившаяся сути проблемы.

"Видимо, Конституция, гражданский кодекс и регламент не распространяются на депутатов от власти", - печально предположил Апостолевский.

Недоволен он также тем, что в повестку из-за ее насыщенности не включили предложенные им вопросы, связанные с мусорной реформой и коммунальными платежами.

Убедившись в своем праве снимать подобные заседания, депутат пообещал разобраться в инциденте с помощью правоохранительных структур. Он также попросит дать оценку случившемуся региональные органы власти.